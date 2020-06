Paul Stanescu, secretar general interimar al PSD, a anunțat ca partidul va depune o moțiune de cenzura la cererea primarilor din partid, astfel incat alegerile locale sa fie organizate de un alt guvern. ”Depunem moțiunea de cenzura și aceasta va trece suta la suta. Toți primarii PSD ne transmit aceleași mesaje din partea romanilor: Guvernul […] The post Stanescu: PSD depune moțiune de cenzura. Traila (PNL): Nu poate fi depusa in sesiune extraordinara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .