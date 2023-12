Stiri pe aceeasi tema

- Un accident de circulație a avut loc in aceasta seara la intrarea in Vladimirescu. Un șofer a „sarit” cu autoturismul de pe șosea și a ajuns intr-un stalp de electricitate, pe care l-a avariat. „Pompierii militari aradeni intervin in aceste momente cu o ambulanța SMURD și autospeciala cu modul pentru…

- Un barbat a avut nevoie de ingrijiri medicale, in urma unui accident rutier ce s a produs, astazi, pe DN6, intre localitatile Gorneni si Stalpu. In eveniment au fost implicate doua autoturisme.La caz s au deplasat pompierii din cadrul Statiei Mihailesti, cu o autospeciala de stingere, dotata cu modul…

- Accident rutier in municipiul Ramnicu Valcea* La data de 4 decembrie a.c., polițiștii Biroului Rutier Ramnicu Valcea au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, soldat cu victime. Din verificarile preliminare efectuate, s-a stabilit ca, un tanar de 18 ani, din municipiul Ramnicu…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit in aceasta dimineața la un accident rutier petrecut pe strada Simion Barnuțiu din Turda. „In accident a fost implicat un singur autoturism, intrat intr-un stalp și ieșit in afara parții carosabile. Din fericire, nu au existat victime incarcerate,…

- Un barbat a ajuns la spital, sambata dimineața, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier intre Feleacu și Valcele. Singur pe drum, un barbat din Alba a pierdut controlul asupra direcției de deplasare. Pompierii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca au intervenit, sambata dimineața, la un accident…

- Accident tragic la Falești. O tanara de 19 ani a decedat, dupa ce a pierdut controlul volanui și s-a rasturnat cu mașina langa localitatea Marandeni. Imaginile de la fața locului au fost publicate de internauți pe rețele.

- Accident de circulație luni dimineața, inainte de ora 8:00, pe DN 66, in zona localitații hunedorene Baiești. Un șofer și cei patru masageri aflați cu el in mașina au fost raniți dupa ce autoturismul s-a rasturnat. „La data de 16 octombrie 2023, in jurul orei 07:50, Poliția Orașului Hațeg a fost sesizata…

- Luni, 2 octombrie, la ora 16.29, polițiștii din Ulmeni au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca in localitatea Gardani a avut loc un accident rutier soldat cu victime. La fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca un barbat de 67 de ani, din Baia Mare, a pierdut controlul autoturismului…