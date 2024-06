Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a murit si alta a fost grav ranita dupa ce masina in care se aflau a derapat, pe un drum judetean din Vaslui si s-a izbit violent de un copac. A fost nevoie de interventia echipajelor de descarcerare pentru scoaterea celor doua dintre fiarele autovehiculului distrus, conform news.ro.

- Accident rutier pe Varianta Ocolitoare Bacau (A7), vineri seara. Șoferul unui autoturism marca Ford Focus a pierdut controlul volanului, izbindu-se de parapetul metalic median. Nu s-au inregistrat victime, ci doar pagube materiale. Articolul Accident rutier pe Centura Bacau. Un șofer a pierdut controlul…

- Un tragic accident de circulație a avut loc seara trecuta pe o șosea din Constanța. Florin, un tanar in varsta de 21 de ani, s-a stins din viața in ziua in care ar fi trebuit sa iși serbeze onomastica. A murit dupa ce a pierdut controlul volanului și s-a izbit cu mașina de un stalp.

- O șoferița de 19 ani a decedat, dupa ce a pierdut controlul volanului și s-a izbit cu mașina de un copac de pe acostament. Tragicul accident s-a produs aseara, 23 aprilie, intre localitațile Pereni și Pașcani.

- VIDEO | La un pas de tragedie: Un șofer a pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens și s-a oprit intr-un stalp pe Calea Moților din Alba Iulia La un pas de tragedie: Un șofer a pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens și s-a oprit intr-un stalp pe Calea Moților din Alba Iulia Ieri,…

- Un autoturism s-a izbit frontal de un copac de pe marginea carosabilului, sambata seara, in jurul orei 20:15. Evenimentul rutier s-a produs intre localitațile Vladimirescu... The post La un pas de tragedie ! Un șofer a intrat cu mașina in copac, intre Vladimirescu și Mandruloc appeared first on Special…

- Drama la Roma. Un barbat a murit iar un altul a fost transportat urgent la spital dupa ce s-au izbit cu mașina de un copac Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineața, pe DJ296, in apropierea localitații Roma. In eveniment a fost implicat un singur autoturism care a parasit partea carosabila…

- Un camion a a iesit de pe sosea, luni, 18 martie, la Dorna Candrenilor, in judetul Suceava, iar barbatul aflat la volan a fost gasit de salvatori in stop cardio-respirator. Șoferul nu a raspuns la manevrele de resuscitare și a fost declarat decedat.