Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Biroului de Investiții Criminale Bistrița, in urma cercetarilor și probelor administrate in 7 cazuri de furt calificat, au identificat un tanar de 20 de ani din Vatra Dornei, banuit de comiterea faptelor. Din cercetarile efectuate a reieșit faptul ca, in perioada septembrie-noiembrie 2023,…

- Semințe de chia. Mici dar puternice, semințele de chia sunt o sursa importanta de nutrienți. O porție de 2 linguri de semințe de chia conține 9 grame de fibre, 4 grame de proteine și o cantitate semnificativa de micronutrienti, inclusiv fier, magneziu, fosfor și zinc.O sursa excelența de acizi grași…

- Continue reading Dieta Carpato-Danubiana, recomandata de Federația Romana de Diabet, testata de UBB/Rectorul Daniel David spune ca se va inscrie in studiu/In 2025 se vor face recomandari de alimente sanatoase, inclusiv de politici publice pentru școli at Info real.

- Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale a dezvaluit astazi listele complete cu romanii care vor fi beneficiari ai cardurilor pentru alimente, oferind o perspectiva detaliata asupra celor care vor primi sprijinul financiar vital. Aceasta inițiativa vizeaza sa ofere asistența esențiala celor mai vulnerabile…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a inceput, astazi, alimentarea tichetelor sociale pentru alimente catre beneficiarii masurii „Sprijin material pentru anumite categorii de persoane defavorizate in perioada 2024-2027”.

- Specialiștii susțin ca nivelul prețurilor este determinat de volumul mult prea mare al importurilor de produse alimentare. Datele citate de Realitatea Plus indica faptul ca pana la 80% din cantitatea de carne din marile magazine vine din import, iar la fructe și legume procentul poate ajunge la 90%,…

- Ministrul Agriculturii a explicat miercuri de ce au fost introduse untul și magiunul tradițional in lista de 17 alimente cu adaos comercial plafonat, subliniind ca la aceste alimente prețul final este semnificativ mai mare fața de prețul de la poarta fabricii. „La magiun se practica un adaos comercial…

- Apar informații noi privind cardurile sociale. Ministrul Adrian Caciu a precizat recent cand se incarca cu prima tranșa de bani din acest an cardurile sociale. Romanii care primesc vouchere sociale in valoare de 250 de lei, destinate achiziției de alimente și mese calde, vor beneficia de prima tranșa…