- Dupa aproape cinci ani de deliberare, Administrația americana pentru Alimente și Medicamente (FDA) a decis ca iaurturile pot face acum o mențiune limitata conform careia pot reduce riscul de diabet de tip 2, relateaza CNN.

- Prezent in emisiunea moderata de Ciprian Aron, la Prima News, președintele Consiliului Județean Maramureș, liberalul Ionel Bogdan, a vorbit despre nevoia unor politici publice eficiente la nivelul administrației locale și centrale.„Noi acționam pompieristic in prezent. Trebuie sa implementam politici…

- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP) a publicat, vineri, in consultare publica, proiectul de Hotarare de Guvern privind reorganizarea institutiei, in conformitate cu prevederile Legii 296/2003. Astfel, numarul total al posturilor din aparatul central scade de la 591 la 500 - aprox. 18%,…

- Știm deja ca bauturile energizate, cafeaua, alcoolul și ceaiurile cu cofeina ne perturba somnul, dar exista și o serie de alimente foarte populare - unele considerate sanatoase, altele, mai puțin sanatoase - care au același efect.

- Specialiștii au transmis un semnal de alarma in ceea ce privește cateva alimente. Chiar daca se spune despre ele ca sunt sanatoase, in realitate ar trebui evitate. Iata la ce trebuie sa renunți și la ce trebuie sa fii atent, atunci cand alegi produsele de pe raft.

