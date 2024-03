Stiri pe aceeasi tema

- Lista celor mai mari companii mondiale de produse alimentare include, pe langa brandurile pe care le recunoaștem oriunde, cateva corporații uriașe, dar de care mulți nu au auzit. Industria alimentara deține o importanța semnificativa in economia globala. Doar in 2023, ea a generat venituri de 9,43…

- Guvernul a prelungit miercuri plafonarea prețurilor la alimente. De pe lista au fost scoase șase produse, respectiv orezul, cozonacul, bulionul, margarina, drojdia și carnea tocata, dar au fost adaugate untul și magiunul.

- Noua lista de alimente care vor avea adaos comercial plafonat pentru inca 2 luni cuprinde 17 alimente in loc de 21 de alimente anterior, potrivit proiectului de ordonanța scos marți in dezbatere de Ministerul Agriculturii. Din lista au ieșit cozonacul, drojdia, margarina, bulionul, usturoiul și carnea…

- Guvernul va prelungi plafonarea adaosului comercial pentru inca 60 de zile prin Ordonanța de Urgența. Vor ramane primele 16 alimente de baza si, de asemenea, ar putea fi adaugate pe aceasta lista untul, gemul si carnea de miel. In schimb, vor disparea de pe aceasta lista acele alimente consumate in…

- Alimente la preț redus timp de inca trei luni pentru romani: Lista produselor cu adaos comercial plafonat ar putea fi modificata Alimente la preț redus timp de inca trei luni pentru romani: Lista produselor cu adaos comercial plafonat ar putea fi modificata Timp de inca trei luni, romanii ar putea cumpara…

- Plafonarea adaosurilor comerciale la alimente, in 2024. Ce reguli intra in vigoare la finalul lunii ianuarie. LISTA Legea privind masuri cu caracter temporar de combatere a cresterii excesive a preturilor la unele produse agricole si alimentare a fost promulgata luni de președintele Klaus Iohannis.…

- Incepand cu noul an, vin și noi scumpiri. In doar cateva zile ne așteapta majorari de prețuri la alimente, carburanți, alimente, dar și pentru o serie de servicii. In 2024 vom plati mai mult, in primul rand, pentru alimente. Spre exemplu, pentru produsele tradiționale, produsele BIO și pentru produsele…

- Cu doar cateva saptamani ramase pana la finalul anului 2023, acum este momentul perfect pentru a ne defini rezoluțiile pentru viitor și pentru a acționa in conformitate cu ele. Intre 11 și 17 decembrie, vom experimenta o intensitate maxima a emoțiilor și a trairilor, ceea ce ne va ajuta sa conștientizam…