Stiri pe aceeasi tema

- Sportul constantean este din nou in doliu, dupa ce s a stins din viata, la varsta de 83 de ani, unul dintre simbolurile sale, antrenorul emerit Ioan Veliciu, cel care a crescut si a dus la mari performante in atletism generatii intregi de sportivi si sportive. Fostul mare atlet Ilie Floroiu, detinator…

- Doliu in sportul constantean S a stins din viata Alexe Ciocanel, fost presedinte al sectiei de gimnastica a CS Farul Constanta si fost membru in Consiliul clubului.Colectivul CS Farul, Ilie Floroiu fost director al clubului si Elena Frincu fost director al DJST Constanta deplang moartea celui ce a fost…

- Antrenorul emerit Ion Bura este favorit sa conduca interimar Clubul Sportiv Municipal din Targu Jiu. Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a anuntat ca a purtat deja o discutie cu Ion Bura, antrenor de atletism in cadrul Clubului Sportiv Pandurii, ...

- Dezastru la MTS. Președintele Federației Romane de Judo: ”Domnisoara ministru nu se pricepe deloc la sport”. Presedintele Federatiei Romane de Judo (FRJ), Cozmin Gusa, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca in momentul de fata este “dezastru” la Ministerul Tineretului si Sportului (MTS),…

- Unul dintre cei mai mari comentatori sportivi pe care i-a avut Romania vreodata, Cristian Topescu, s-a stins din viata, ieri, la varsta de 81 de ani, din cauza unor afectiuni cronice. Vestea a lovit precum un traznet intreaga lume a sportului romanesc. Generatii intregi de sportivi si spectatori s-au…

- Marius Sumudica are din nou probleme in Turcia. De aceasta data, i-a suparat pe turci dupa ce a pozat la fel cum o fac suporterii lui Besiktas. Antrenorul roman sustine ca a cazut intr-o capcana si ca nu cunostea semnificatia gestului sau. "Nu stiu ce mascote au toate echipele din Turcia,…

- Tehnicianul constantean Ion Craciun va prelua echipa de handbal feminin Corona Brasov, din aceasta vara. Liber de contract dupa ce a renuntat la nationala de tineret a Romaniei, acesta va semna un contract pe un an, cu optiunea de prelungire pe inca un an. „Un lucru este clar: handbalul nu m-a lasat…

- Man l-a ”faultat” pe Dica. Atenție, in Liga 1 cad antrenori! Dennis Man a facut de toate in meciul de la Giurgiu . A dat un gol, a tras frumos și-n bara, a mai ratat vreo doua ocazii, dar a și reușit sa-și „faulteze” la propriu antrenorul. La o faza petrecuta in dreptul bancii tehnice a oaspeților,…