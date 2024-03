Stiri pe aceeasi tema

- Horatiu Giurgiu, legenda a baschetului romanesc, a murit la 85 de aniClubul Sportiv Dinamo a anuntat, joi, decesul profesorului Horatiu Giurgiu (85 de ani), o legenda a baschetului romanesc si a CS Dinamo.Antrenorul cunoscut de apropiati sub numele de alint "Bigu" a jucat la Dinamo in anii…

- Dumitru „Take” Macri, legenda Rapidului, s-a stins din viața la 92 de ani. Pe 28 aprilie, fostul fundaș central ar fi implinit 93 de ani. Dumitru Macri era ultimul supraviețuitor al echipei Rapidului din anii '50 și era stabilit la Paris, acolo de unde s-a stins din viața la 92 de ani, potrivit vișiniu.ro.„Dumitru…

- Este doliu in lumea artei din Romania este! In cursul zilei de duminica, 17 martie 2024, s-a stins din viața o cunoscuta coregrafa din țara noastra. Anuntul decesului a fost facut chiar de fiica artistei, intr-o postare pe pagina sa de Facebook. Iata despre cine este vorba!

- Criticul si istoricul literar Alex Stefanescu a murit la varsta de 76 de ani. Anuntul a fost facut de scriitorul Daniel Cristea Enache, potrivit stiripesurse.ro."O veste care indoliaza cultura romana: a murit marele critic si istoric literar Alex Stefanescu. Dumnezeu sa l odihneasca", scrie Daniel Cristea…

- Este doliu la Hollywood! Un actor din celebrul serial The Office” s-a stins din viața, in urma cu puțin timp. Anunțul trist a fost facut de colegii lui, care in aceste momente sufera cumplit dupa pierderea lui! Iata despre cine este vorba!

- Unul dintre cei mai cunoscuti si apreciati medici din Timisoara, Horia Vermesan, a pierdut, astazi, lupta cu o nemiloasa boala. Avea 78 de ani. Anuntul privind decesul cunoscutului medic si profesor specialist in Ortopedie l-a facut Dorel Sandesc, managerul Spitalului Judetean Timisoara. “Astazi, de…

- Creatoarea de moda Delia Lazar a murit la doar 42 de ani. Anuntul a fost facut de catre familie. In mesaj se arata ca Delia Lazar fusese operata pe creier, era in perioada de recuperare."In urma unei operatii complexe pe creier in anul 2022 mama noastra a inceput o noua viata, insa dupa o perioada de…

- Regizorul Dinu Cernescu s a stins din viata ieri, 7 ianuarie 2024, la varsta de 88 de ani. Reprezentantii UNITER au transmis un mesaj de condoleante in memoriam. "In memoriam Dinu Cernescu 18 octombrie 1935 ndash; 7 ianuarie 2024 Dinu Cernescu... Ne luam ramas bun de la unul dintre cei mai cunoscuti…