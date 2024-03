Stiri pe aceeasi tema

- Ana Stark-Stanișel, componenta a celei mai prolifice generații din handbalul feminin romanesc, s-a stins din viața la varsta de 89 de ani, informeaza CS Rapid București, marți, intr-o postare pe Facebook.CS Rapid a descris-o drept „un monument al handbalului feminin din Romania”.„Ne-a parasit legendara…

- Tragedie in lumea voleiului romanesc. Ruxandra Dumitrescu, o figura emblematica a echipei naționale, s-a stins din viața la varsta de 46 de ani. Anunțul dureros a fost facut astazi de catre Federația Romana de Volei, care a confirmat ca fosta campioana a

- Naționala de baschet a Romaniei a suferit o infrangere umilitoare in fața Luxemburgului, scor 72-76, la debutul in in precalificarile europene pentru Cupa Mondiala FIBA din 2027. Eșecul i-a pus pe jar pe foștii mari baschetbaliști ai Romaniei, care nu ințeleg cum au putut irosi „vulturii ticolori” avansul…

- Vasile Diba, primul campion olimpic din istoria kaiacului romanesc, a murit marți, potrivit unui anunț al primarului din Jurilovca, satul natal al sportivului. ”E foarte dureros pentru mine sa fiu unul dintre cei care va anunța ca marele nostru campion Vasile Diba ne-a parasit. Cu un an in urma pregateam…

- Un tanar salvamontist s-a stins din viața intr-o avalansa de mari dimensiuni produsa in zona Balea Lac, in Muntii Fagaras.Deși la Balea Lac riscul de avalansa e de gradul 4, tanarul s-a aventurat pe munte alaturi de cativa prieteni. Din nefericire, salvamontistul, aflat in timpul liber, a fost surprins…

- Iosif Lereter, legenda la UTA și Poli Timișoara, a decedat la varsta de 90 de ani. Fostul fundaș central ar fi implinit 91 de ani in iulie. Lereter e o legenda pentru UTA, a fost cel mai bun jucator al „Batranei Doamne” in 1970, cand aradenii ii scoteau pe cei de la Feyenoord in primul tur al Cupei…

- Peste 1000 de baieti si fete au participat in weekendul recent incheiat, in mai multe orase din tara, la acțiunile de selecție organizate de sucursalele regionale ale Federației Romane de Baschet, pentru copii nascuți in anii 2011 și 2012. Evenimentul a fost unul de anvergura, desfasurat la nivel national…

- Una dintre cele mai importante personalitati din fotbalul mondial, germanul Franz Beckenbauer, a murit, la varsta de 78 de ani. Fostul aparator a jucat pentru echipa nationala a Germaniei Federale din 1965 pana in 1977, devenind ulterior managerul selectionatei. Ca jucator, a fost desemnat de doua ori…