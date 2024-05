Stiri pe aceeasi tema

- Nebojsa Vidic: ”Chiar am incercat. Am luptat, am dorit sa obținem cel puțin o victorie in aceasta serie, dar iata ca nu am putut. Nu vreau sa folosesc un cuvant al eșecului deoarece jucatorii mei nu merita asta. Ce le-am spus și lor in vestiar, repet și acum. Nu cred ca am fost deficitari in […]

- Daca Rusia va castiga acest razboi, credibilitatea Europei va fi redusa la zero, a avertizat joi seara presedintele francez Emmanuel Macron in cursul unui interviu televizat pe canalele France 2 si TF1, relateaza AFP, citata de Agerpres.Razboiul din Ucraina este "existential pentru Europa noastra si…

- Antrenorul lui Metz, Laszlo Boloni, ar putea ocupa un post in conducerea unui club din play-off-ul Superligii. Sepsi a prins un loc in play-off-ul Superligii și a primit și o veste buna. Fostul selecționer al Romaniei, Laszlo Boloni, n-ar spune nu unei colaborari cu gruparea din Sfantu Gheorghe. Laszlo…

- Dan Șucu a oferit o prima reacție pentru GSP, dupa ce Alexandru Albu și Andrei Borza au fost surprinși petrecand intr-un club de noapte, dupa infrangerea Rapidului cu Poli Iași. „Un milion de oameni așteapta și-și doresc din suflet ca Rapid sa ia titlul. 2.000 de suporteri au venit aseara, la Iași,…

- Dupa doua victorii consecutive, Dinamo a pierdut categoric duelul cu CFR Cluj , scor 4-0, iar antrenorul Zeljko Kopic a recunoscut superioritatea ardelenilor in fața echipei sale. Zeljko Kopic și greșelile facute de Dinamo in meciul cu CFR Cluj Fara mai mulți jucatori indisponibili, dar cu noul transfer…

- Antrenorul echipei Sheffield United, Chris Wilder, a fost amendat cu suma de 11.500 de lire sterline dupa ce a criticat arbitrajul de la partida din Premier League, cu Crystal Palace, de la finele lui ianuarie, partida pierduta de formatia sa cu 3-2, scrie Reuters, potrivit Agerpres. Wilder a acuzat…

- Antrenorul formației FCU Craiova, Giovanni Costantino, a fost foarte afectat de infrangerea suferita in fața echipei CFR Cluj, scor 1-3. Italianul a admis ca lucrurile nu au mers deloc bine, in special in repriza secunda, și spera intr-o revenire la Sibiu, contra lui Hermannstadt. VEZI VIDEO! Citește…