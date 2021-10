Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Mihai Tudose, europarlamentar PSD, a intervenit telefonic miercuri seara, la Romania TV, si a lansat un nou atac dur la adresa Guvernului Citu, acuzandu-l pe premierul demis ca nu a facut nimic pentru a pregati valul 4. Intervenția lui Mihai Tudose nu a fost lipsita de ironii la adresa…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat a declarat, duminica, 10 octombrie, ca spitalul modular de la Pipera este reoperationalizat in vederea primirii de pacienti cu patologia COVID și a precizat ca spera, ca marti, primii bolnavi sa poata fi dusi la unitatea sanitara. Arafat…

- Presedintele Klaus Iohannis nu susține varianta alegerilor anticipate, precizand ca acestea ar duce tot la situația din prezent, cu aceleași partide, “poate cu cateva procente modificate”. „Declansarea alegerilor anticipate este o chestiune care se discuta teoretic demult in Romania, insa Constitutia…

- Comisia Europeana a transmis, vineri, un mesaj de condoleanțe familiilor pacientilor care au murit in incendiul devastatpr de la Spitalul de Boli Infectioase din Constanta, unde șapte bolnavi și-au pierdut viața. “Doresc sa transmit condoleante, in numele Comisiei Europene, prietenilor si familiilor…

- Raluca Dan Motto: Un popor care nu-si respecta bunicii este lipsit de memorie si fara viitor (Papa Francisc) Fundația Crucea Alb-Galbena, pionier in dezvoltarea serviciilor de ingrijire medicala la domiciliu pentru varstnici și primul furnizor de astfel de servicii autorizat și acreditat, aniverseaza…

- In plin val 4 al pandemiei, sistemul de sanatate din Romania este la un pas de colaps. Spitalele sunt asaltate de bolnavi, sunt prost dotate și nevoite sa duca mai mult decat pot. Incidentul de la spitalul din Constanța este al patrulea produs in mai puțin de un an. Pe 14 noiembrie 2020 la spitalul…

- Papa Francisc a fost prezent, duminica, in Budapesta, capitala Ungariei. Jurnalistii de la “The New York Times”, insa, au scris in postarea facuta pe contul oficial de Facebook al publicației ca „Papa Francisc a vizitat pentru sapte ore Romania” pentru a sarbatori incheierea unei conferintei internationale.…

- Un roman aflat in vacanța in Grecia a primit o lecție usturatoare de la autoritațile grecești. S-a comportat ca in Romania și a intrat cu mașina pe plaja. Administratorii plajei au aparut imediat cu un tractor și fara sa stea o secunda la discuții au confiscat mașina romanului. O romanca aflata in vacanța…