Spitalul Județean Târgu Jiu a rămas trei zile fără medici cardiologi de gardă Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu nu a asigurat linie de garda in specialitatea cardiologie timp de trei zile.La Secția Cardiologie, din cadrul Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu mai activeaza trei medici. Niciunul nu a dorit sa faca garzi in ultimele doua zile ale anului trecut, respectiv in prima zi a acestui an. Prefectul de Gorj, Iulian Popescu, a declarat ca a fost sunat de pacienți care i-au relatat despre lipsa medicilor cardiologi. Prefectul a anunțat ca va solicita un control din partea Ministerului Sanatații la unitatea medicala din Targu Jiu. „Lipsa garzilor efectuate… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

