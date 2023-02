”Sphera Franchise Group, cel mai mare grup din industria de foodservice din Romania, a incheiat anul 2022 cu vanzari consolidate de 1,3 miliarde lei, o crestere de 32% fata de 2021, cel mai ridicat nivel inregistrat de grup pana acum”, arata compania. Profitul net normalizat a fost de 44,3 milioane lei, cu 71% peste cel din 2021. Vanzarile generate in Romania s-au ridicat la 1,14 miliarde lei (+30%), urmate de Italia cu 166,3 milioane lei (+46%) si Republica Moldova cu 17,4 milioane lei (+40%). La 31 decembrie 2022, grupul avea 4.935 de angajati, dintre care 4.450 in Romania, 411 in Italia si…