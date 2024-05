Știri Constanta: Conducere periculoasa pe bulevardul Mamaia! Incalcari ale regimului rutier au fost constatate de catre politistii din cadrul Serviciului de Siguranta Rutiera in Constanta.Intr o serie de evenimente desfasurate in cursul zilelor de 2 si 3 mai, doi barbati au fost identificati in timp ce conduceau autoturisme pe bulevardul Mamaia, iar in ambele cazuri s au constatat incalcari grave ale legislatiei rutiere.Oficial de la IPJ Constanta Infractiuni la regimul rutier, constatate de politisti La data de 2 mai a.c., in jurul orei 22.55, politisti ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 9 martie a.c., in jurul orei 14.30, pe D.N. 22 C, in orasul Murfatlar, s a produs un accident rutier.Potrivit IPJ Constanta, un sofer a parasit locul accidentului. Oficial de la IPJ Constanta La data de 29 martie a.c., in jurul orei 14.30, politisti din cadrul Serviciului de Siguranta Rutiera…

- Intr o serie de incidente desfasurate in zilele de 15 si 16 martie ac., politistii din Constanta au descoperit si sanctionat mai multe incalcari grave ale regimului rutier. De la conducatori auto fara permis de conducere la cei sub influenta alcoolului sau a substantelor psihoactive.Oficial de la IPJ…

- Intr o parcare din comuna Agigea, s a produs un accident rutier tamponare .Politistii deplasati la fata locului au constatat ca un barbat ar fi condus un autoturism si ar fi executat manevra de mers inapoi, lovind un alt vehicul, condus de o femeie.Oficial de la IPJ Constanta La data de 29 februarie…

- Accident rutier pe DN39, in apropierea comunei Agigea, ieri 17 februarie. Impactul s a produs intre doua autoturisme, conduse de doi barbati, de 50 de ani, respectiv 52 de ani, care ar fi circulat in aceeasi directie, informeaza IPJ Constanta. Oficial de la IPJ Constanta La data de 17 februarie a.c.,…

- La data de 6 februarie a.c., in jurul orei 21.00, politisti din cadrul Serviciului de Siguranta Rutiera au fost sesizati cu privire la faptul ca pe D.N. 2A, intre localitatile Ovidiu si Mihail Kogalniceanu, a avut loc un accident rutier.Potrivit IPJ Constanta, politistii deplasati la fata locului au…

- La data de 4 februarie a.c., in jurul orei 06.00, politisti din cadrul Serviciului de Siguranta Rutiera au fost sesizati cu privire la faptul ca, in municipiul Constanta, la intersectia dintre bulevardul Aurel Vlaicu si strada Nicolae Filimon, s a produs un accident rutier. Potrivit IPJ Constanta, politistii…

- Infractiuni la regimul rutier, constatate de politisti la Constanta Potrivit IPJ Constanta, la data de 2 februarie a.c., in jurul orei 17.40, politisti din cadrul Serviciului de Siguranta Rutiera au identificat un barbat, de 48 de ani, care a condus un autoturism in regim de taxi, pe D.N. 2A, in comuna…

- Pe 3 februarie, in jurul orei 02:15, politistii din cadrul Politiei Municipiului Constanta ndash; Biroul Municipal de Siguranta Rutiera au intervenit intr un caz de viteza excesiva in statiunea Mamaia.Oficial de la IPJ Constanta La data de 3 februarie a.c., in jurul orei 02.15, politisti din cadrul…