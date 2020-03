Spectacolele Teatrului „ Andrei Mureșanu” ajung în casele iubitorilor Thaliei Pentru a fi mai aproape de spectatorii covasneni și nu numai, dar mai ales pentru a le „face statul acasa cat mai util și placut”, incepand de astazi, 23 martie, spectacolele Teatrului Andrei Mureșanu (TAM) Sf.Gheorghe pot fi vizionate pe pagina de facebook a instituției unde vor fi postate zilnic, la ora din program. Conducerea […] Articolul Spectacolele Teatrului „ Andrei Mureșanu” ajung in casele iubitorilor Thaliei apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

Sursa articol: mesageruldecovasna.ro

