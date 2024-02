Stiri pe aceeasi tema

- USR Covasna a lansat un chestionar online cu scopul de a identifica problemele existente la nivelul municipiului Sfantu Gheorghe, precum si modul in care cetatenii se raporteaza la administratia publica locala, urmand ca datele obtinute sa constituie baza viitorului program de guvernare locala. Cetatenii…

- Fundatia Comunitara Covasna (HKA) a investit, anul trecut, peste 412.000 lei in comunitate, prin sustinerea unor proiecte si initiative locale. O parte din aceasta suma a fost adunata in magazinele partenere prin intermediul „cardurilor comunitare”, și din diverse programe. Programul „Carduri comunitare”…

- Programul de participare a tinerilor Com’ON Sepsi și-a incheiat cea de-a cincea ediție vineri, 15 decembrie a.c., cu Gala organizata la Cinema Arta din Sfantu Gheorghe, cu scopul de a sarbatori succesele obținute de cele 21 de echipe care au realizat in total 25 de inițiative minunate, atragand peste…

- Un stat responsabil și echilibrat are nevoie de un mediu de afaceri sanatos și puternic! Activitațile economice au fost și raman baza dezvoltarii unei societați democratice, lucru pe care il dovedește și numarul de agenți economici evaluați de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Vrancea pe baza…

- Programul de vizitare a pacientilor internati la Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe a fost extins in toate sectiile, acestia putand fi vizitati zilnic intre orele 13-18, a anuntat, joi, conducerea institutiei. Potrivit reprezentantilor spitalului, durata vizitei este de maximum 30 de minute,…

- Caravana mobila pentru screeningul cancerului de col uterin va fi prezenta in perioada 22-23 noiembrie 2023, in judetul Covasna, pentru testare gratuita Babes Papanicolaou si HPV. !!! Un test de 5 minute, pentru 5 ani de liniste!!!! Programul caravanei de screening in perioada 22 -23 noiembrie este…

- In Sala de Concerte a Centrului de Cultura Arcuș (Casa Muzicii, Sf. Gheorghe, str. Oltului nr. 6), va avea loc miercuri, 22 noiembrie a.c., de la ora 19.00, un concert cameral de excepție cu titlul „Giganții muzicii clasice”, sustinut de Alina Nauncef – violonista in partida I. de vioara a Filarmonicii…

- Articolul VIDEO Topul firmelor buzoiene, la a 30-a editie. Cele mai performante companii din judet, premiate de Camera de Comert din Buzau se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Camera de Comert, Industrie si Agricultura Buzau a organizat, joi seara, la un restaurant din municipiul Buzau, cea de-a…