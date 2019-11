Stiri pe aceeasi tema

- SPANIA - ROMANIA. Nicolae Stanciu a participat la conferința oficiala dinaintea duelului de luni seara, ora 21:45 (PRO TV, liveTEXT pe GSP.ro), de la Madrid. „Tricolorii” nu mai au miza in ultimul meci din preliminariile clasice, dar mijlocașul Slaviei il considera foarte important și a explicat de…

- Dupa infrangerea cu Suedia, 0-2, și ratarea calificarii directe la EURO 2020, Ionel Ganea a avut o reacție dura. Romania a pierdut cu Suedia, scor 0-2, și a ratat calificarea la EURO 2020 din preliminariile clasice. „Tricolorii” pastreaza o șansa prin barajul din Liga Națiunilor, acolo unde vor intalni…

- Nicolae Stanciu s-a declarat resemnat dupa o noua campanie de calificare eșuata. Romania a pierdut meciul decisiv cu Suedia, scor 0-2. Vezi AICI programul rundeiVezi AICI clasamentulUltimul meci din grupa e luni, de la 21:45, cu Spania. Va fi unul lipsit de miza. „Sunt dezamagit ca nu ne-am facut fanii…

- Mirel Radoi, selecționerul naționalei Romaniei U21, se considera nepregatit pentru a prelua fraiele reprezentativei mari, insa spune ca și-ar dori ca acest lucru sa-l faca Cosmin Olaroiu. Romania - Suedia se joaca pe 15 noiembrie, de la ora 21:45, pe Arena Naționala. Spania - Romania se joaca pe 18…

- Cu doua etape inaintea incheierii meciurilor din grupa F a preliminariilor Campionatului European din 2020, echipa nationala a Romaniei se afla pe locul trei in ierarhie, in conditiile in care promovarea directa este obtinuta de primele doua clasate.Clasamentul actual este urmatorul: 1. Spania 20p,…

- Uniunea Europeana a importat peste trei milioane de tone de cafea in 2018, cu 12% mai mult decat in 2008, iar valoarea totala a importurilor a fost de 7,8 miliarde euro, arata datele publicate marti de Eurostat, cu ocazia Zilei internationale a Cafelei. Anul trecut, cea mai mare cantitate…

- ROMANIA-SPANIA 1-2. "Sanse de calificare inca mai sunt, trebuie sa castigam meciurile cu Norvegia si Suedia de acasa. Ratarile din ultimele minute sunt dureroase, dar si ei puteau sa marcheze mai mult. In repriza a doua am simtit ca putem reveni, mai ales dupa golul lui Andone, dar asta este fotbalul.…

- Romania a pierdut in fața Spaniei, scor 1-2. Nicolae Stanciu (26 de ani) crede in calificarea „tricolorilor” la EURO 2020 și vrea fanii alaturi la meciurile decisive cu Suedia și Norvegia. ...despre ocaziile din final: „Am avut doua ocazii foarte mari in ultimele minute. Asta a fost sa fie. Atat timp…