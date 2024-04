Alertă în SNT: prea multe gaze, pentru un consum așa de mic! Azi dimineața, Sistemul Național de Transport ( SNT ) Gaze a intrat in stare de prealerta și va ramane astfel pana spre seara. Motivul este unul paradoxal: avem prea multe gaze in conducte fața de consumul efectiv. La ora 07.00, linepack-ul Transgaz, care masoara cantitatea de gaze aflata in conducte ajunsese la 81,8 milioane de metri cubi, la doar 1,2 milioane de metri cubi de pragul de alerta. Dincolo de acest nivel, presiunea din conducte poate cauza explozii. Starea de prealerta se va menține pe aproape toata durata zilei. Abia diseara, in jurul orei 20.00, se estimeaza ca se va ieși din aceasta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

