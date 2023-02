Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu a avut de-a lungul anilor relații cu mai mulți barbați celebri, iar vedeta marturisește ca de multe ori a ramas fara cadourile scumpe pe care le-a primit. Fosta soție a lui Victor Slav spune ca cei mai buni prieteni ai sai sunt banii. Invitata la emisiunea online „Fița cu Adița”, Bianca…

- Andreea Popescu traiește viața pe care la visat-o, iar acum este pregatita sa devina mama pentru a treia oara. Invitata in emisiunea Xtra Night Show, vedeta a dezvaluit ca a fost o minune faptul ca a ramas insarcinata, deoarece s-a confruntat cu probleme de infertilitate.

- Dupa o relație de 10 ani, dintre care 4 de casatorie, Francisca Dulceanu a divorțat de soțul ei, Bogdan Lațescu. Invitata in emisiunea „La Maruța” de la Pro TV, vedeta a vorbit despre separarea de partener, pe care l-a și laudat, chiar daca nu mai formeaza un cuplu. Cu zambetul pe buze, Francisca a…

- Anul acesta, Brigitte Pastrama și-a dorit un Craciun special, așa ca, atunci cand a venit vorba despre decorațiunile pentru brad și amenajarea locuinței, vedeta nu s-a uitat la bani. In cele din urma, Brigitte a gasit ceea ce a cautat. Brigitte Pastrama a comandat din Anglia o mulțime de decorațiuni,…

- Invitata in platoul emisiunii Xtra Night Show, Denisa Nechifor a marturisit ca i s-a indeplinit o mare dorința pe plan personal. Și pe plan profesional vedeta are mari planuri pentru 2023, printre care extinderea afacerii cu bijuterii sau sa se stabileasca intr-o alta țara.

- Oana Roman, fiica fostului premier al Romaniei Petre Roman, a refuzat sa intre in politica, deși a primit multe oferte. Vedeta a explicat de ce nu a dorit sa lucreze in acest domeniu. Chiar daca este fiica fostului premier al Romaniei, Oana Roman a refuzat sa intre in politica, deși propunerile au fost…

- Anamaria Prodan și-a sarbatorit ziua de naștere alaturi de vedetele din showbiz-ul romanesc, iar impresara a implinit frumoasa varsta de 50 de ani. Anamaria Prodan a oferit un interviu in exclusivitate la Xtra Night Show și a marturisit daca are sau nu regrete.