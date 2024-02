Stiri pe aceeasi tema

- Bia Khalifa este in doliu! Vedeta trece printr-o perioada destul de grea și asta pentru ca a pierdut o persoana draga ei. Iata ce mesaj trist a transmis blondina prin intermediul rețelelor de socializare!

- Catinca Roman a facut mai multe dezvaluiri despre relația surorii cu Marius Elisei. Aceasta a considerat ca cei doi nu s-au potrivit, inca de la inceput, astfel ca desparțirea era inevitabila. Vedeta considera ca fostul cumnat a profitat de celebritatea Oanei Roman, el dorindu-și sa devina cunoscut.

- Se pregatește Oana Roman sa apeleze la mana medicilor esteticieni sau nu? Vedeta a dezvaluit, in urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu, exclusiv pentru Xtra Night Show, care este cel mai mare complex al sau. Iata ce declarații a facut vedeta din showbiz-ul romanesc!

- Cum a reacționat Claudia Patrașcanu, dupa ce a fost acuzata ca nu a platit nota la un restaurant. Vedeta ar fi spus ca Gabi Badalau va achita totul. Care este, de fapt, adevarul. Ce a marturisit artista, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- Naba Salem pare ca are doar ghinion in relații. Dupa ce, in trecut, a trait momente de coșmar din cauza fostului logodnic, vedeta a inceput o noua relație, din care a ieșit de curand, mai exact in urma cu cateva zile.

- Anamaria Ferentz a plecat din Romania de peste 10 ani, iar de 2 ani se iubește cu un om de afaceri. A devenit mama vitrega pentru copiii barbatului, astfel ca se implica in creșterea și educarea lor. Incearca sa le fie mereu aproape și sa le ofere cele mai bune sfaturi la fiecare dintre ei.

- Cum a reacționat Lolrelai, dupa ce a aflat ca i-a fost ascultat telefonul pe parcursul anchetei medicului care ar fi drogat-o. Cele mai noi detalii despre cazul violului. Blondina a trecut prin clipe de coșmar. Ce a marturisit vedeta, dar și avocatul Adrian Cuculis, in exclusivitate pentru Xtra Night…