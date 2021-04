Stiri pe aceeasi tema

- Simona Secrier a suferit cumplit dupa moartea artistului Mihai Constantinescu. Invitata la „Star Matinal”, aceasta a marturisit ca in viața ei a avut loc o schimbare majora. „Traiesc, iubesc, muncesc, ma rog. Inca nu am pus unele planuri in practica, pentru ca a fost perioada asta mai grea pentru noi…

- Alina Laufer (37 de ani) a nascut prematur luni, 15 februarie 2021. La doar cateva zile dupa ce a devenit din nou mama, aceasta a postat pe rețelele de socializare prima imagine cu ea din Maternitatea Giulești. Alina Laufer, soția politicianului Ilan Laufer, era insarcinata in șapte luni cu gemeni,…

- Candva erau nedesparțite, iar acum Iulia nici nu mai vrea sa auda de Bianca Dragușanu! Motivul pentru care fostele soții ale lui Alex Bodi nu mai sunt prietene. Mama fetiței celebrului afacerist a aruncat bomba la ”Xtra Night Show”, de la Antena Stars.

- Mihai Constantinescu a murit pe data de 29 octombrie 2019. Mihaela Constantinescu, prima lui soție, ii va purta mereu amintirea in suflet. ”Mihai a fost un om de o inteligența sclipitoare, un mare talent, un OM al lui Dumnezeu! L-am iubit, l-am apreciat și l-am respectat toata viața mea, și o voi face…

- Oana și Viorel Lis sunt clar facuți unul pentru celalalt, dovada fiind faptul ca se iubesc de peste 20 de ani. Ceea ce nu știu insa mulți este ca și ei, la fel ca majoritatea cuplurilor, au intampinat unele neințelegeri. Soția fostului primar a marturisit la Antena Stars ca și ei ajunsesera la un moment…

- Alina Laufer a ajuns de urgența la spital, din cauza unor probleme de sanatate. Fosta soție a lui Jorge este insarcinata cu gemeni, iar soțul ei a explicat pe contul de socializare, ce s-a intamplat cu viitoarea mamica. „Scumpa mea soție, Alina, a fost internata ieri de urgența la spital, din cauza…

- Delia și Razvan Munteanu sunt casatoriți de aproape 10 ani și formeaza unul dintre cele mai solide și discrete cupluri din showbiz. Inainte ca Delia și Razvan sa se cunoasca, in anul 2004, managerul a format un cuplu cu Andreea Marin, lucru mai puțin știut de fani. Recent, Delia a dezvaluit ce parere…