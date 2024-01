Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, afirma ca nu are informatii conform carora camioanele care tranziteaza Romania, venind incarcate din Ucraina, ar avea prioritate la descarcarea marfurilor in Portul Constanta.El spune ca, daca i se aduce „cea mai mica dovada” ca lucrurile se intampla astfel,…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a declarat joi, la Tulcea, ca Romania va asigura tranzitul a cel putin 4 milioane tone de cereale lunar dinspre Ucraina. „De astazi navigatia pe Canalul Sulina este posibila si pe timp de noapte! Proiectul PRIMUS a fost finalizat, iar sistemul…