Sorin Grindeanu a fost intrebat sambata, la Prima TV, daca sunt adevarate informatiile aparute in spatiul public, conform carora i-a fost ceruta demisia de catre cei care au iesit in strada in ultimele saptamani. „Din contra. Nici macar unul. Dupa aceea ati vazut, au comunicat, au si spus ca la Ministerul Transporturilor au gasit cel mai rapid rezolvare la probleme pe care puteam sa le rezolvam noi, ca lucrurile care tin de RCA, de acciza la motorina, nu sunt probleme, de exemplu, pe care sa le poata rezolva sau sa fie in competenta Ministerului Transporturilor. Deci nu, nu s-a intamplat acest…