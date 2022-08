Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Romaniei a ocupat locul I la cea de-a XXIX-a editie a Olimpiadei de Informatica a Europei Centrale (CEOI), lotul olimpic obținand patru medalii: una de aur si trei de argint. Elevii medaliați s-au intors sambata acasa, dupa rezultatele ”remarcabile” obținute la CEOI, desfasurata in perioada 24-30…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca performanta elevilor romani la Olimpiada Internationala de Fizica (IPhO2022) precum si cea a tinerilor din lotul national de matematica arata valoare scolii romanesti. „Reforma educatiei, a carei implementare o pregatim la nivelul guvernului, vine sa valorifice…

- Romania, primul loc in Europa și locul 5 mondial la Olimpiada de Matematica. „Cea mai buna performanța din ultimii 25 ani” Echipa de elevi a Romaniei a obținut primul loc in Europa și locul 5 la nivel mondial la Olimpiada de Matematica, aceasta fiind cea mai buna performanța in ultimii 25 ani, anunța…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu saluta cea mai buna performanta in ultimii 25 ani obtinuta de lotul de matematica al Romaniei care s a clasat pe primul loc in Europa si pe locul 5 la nivel mondial "Olimpiada Internationala de Matematica OIM IMO a fost organizata pentru prima oara in Romania, in…

- Lotul de matematica al Romaniei a obtinut primul loc in Europa si locul 5 la nivel mondial la Olimpiada Internationala de Matematica/ Este cea mai buna performanța a romanilor, in ultimul sfert de secol

- Romania a caștigat in total șapte medalii la a șaptea ediție a Olimpiadei Internaționale de Geografie pentru Europa (EGeo): trei de aur, una de argint și trei de bronz. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, le-a transmis felicitari caștigatorilor. Andreea Șoie (clasa a IX-a, la Colegiul Național „Iancu…

- In secțiunea rezervata juniorilor, s-au impus : Andreea Șoie (clasa a IX-a/Colegiul Național „Iancu de Hunedoara” din Hunedoara) si Vlad-Luca Orșa (clasa a X-a/Colegiul Național „Constantin D. Loga” din Timișoara) – medalii de aur, Ianis Razvan Costin Cojocaru (clasa a VIII-a/Școala Gimnaziala „Mihai…