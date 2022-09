Este vorba despre un caz șocant la una din școlile gimnaziale din Turda, prezentat de presa locala, unde mai mulți baieți din clasele a 5-a și a 6-a fac sex cu fetele in toaleta școlii, apoi le dau ”steluțe” pe un grup social constituit special in acest sens, potrivit ziardecluj.ro .In urma repetatelor incidente, o eleva de clasa a șasea a ramas insarcinata. Acestea insa nu sunt singurele incidente petrecute in școala. Au fost sesizate și intamplari in care elevii s-au prezentat drogați la ore, relateaza Realitatea PLUS. „Este un lucru absolut ingrozitor”, a comentat ministrul Sorin Cimpeanu dupa…