- Suspendarea din toate funcțiile politice a liderului liberal Iulian Dumitrescu, ca urmare a descinderilor DNA, conduce automat la numirea unui nou șef la organizația PNL Prahova, care deja se cam știe. Dupa acuzațiile de luare de mita, prim vicepreședintele PNL, Iulian Dumitrescu, a fost plasat sub…

- Charles Michel nu mai participa la alegerile pentru Parlamentul European, transmit Financial Times și Reuters. Funcția de conducere a Consiliului European nu mai ramane, deci, vacanta inainte de termen. Numele președintelui Klaus Iohannis a fost vehiculat in special dinspre social-democrați ca potențial…

- Marcu Tudor, fost deputat PRM de Prahova in perioada 1996-2008 și fratele lui Corneliu Vadim Tudor, s-a stins din viața la varsta de 84 de ani.Anunțul despre trecerea in neființa a fostului deputat a fost facut de catre Adrian Maracineanu, fost parlamentar PRM de Prahova.„A fost un patriot adevarat,…

- Dr. Bogdan Oprea, purtatorul de cuvant al Universitații din București (UB), a ieșit in fața pentru a risipi dezinformarile legate de situația doctorandei Roberta Anastase și de presupusa ei exmatriculare din Școala Doctorala a Facultații de Științe Politice a UB (FSPUB).Oprea a facut mai multe precizari…

- Ministerele de forța din Romania sunt lovite de scandaluri. Dupa jandarmerița prinsa cu droguri in geanta, urmeaza ofițerul de inchisoare, prins cu plicurile in buzunare. Barbatul a fost prins de jandarmi la un concert in Capitala. In momentul in care jandarmii l-au intrebat pe barbat daca are ceva…