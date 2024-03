Premieră în Justiția românească! Prima pedeapsă în instanță pentru bullying! Un elev de 16 ani a fost condamnat la un an și jumatate de detenție dupa ce și-a agresat doi colegi de clasa. Acest caz de bullying i-a ingrozit pana și pe judecatori. Verdictul lor este primul semn ca autoritațile iau atitudine și pedepsesc violența in mod real. Ce s-a intamplat Asistam la o premiera in justiția romaneasca: un elev de 16 ani de la Liceul Tehnologic „Dumitru Mangeron” din Bacau, care și-a agresat anul trecut doi colegi de clasa, a fost condamnat la un an și șase luni de detenție intr-un centru de reeducare. Faptele comise, care erau cunoscute de catre conducerea școlii, au culminat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

