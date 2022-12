Stiri pe aceeasi tema

- In editia cu numarul 11, din data de 18 noiembrie 2022, a emisiunii "Te cunosc de undeva", Sezonul 18, Sore și Emma de la Zu s-au transformat in Shakira & Alejandro Sanz, unde au interpretat piesa ”La Tortura”.

- Rona Hartner și Johny Romano, show pe scena de la Te cunosc de Undeva! In episodul cu numarul zece, din aceasta seara a emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 18, Rona Hartner și Johny Romano s-au transformat Earth, Wind & Fire și au interpretat piesa ”September”. Aurelian Temișan a fost impresionat…

- In ediția cu numarul zece din aceasta seara, Sore și Emma de la Zu s-au transformat in Vali Vijelie și au interpretat piesa ”E mare petrecere” pe scena Te cunosc de Undeva - Sezonul 18. Ozana Barabancea a spus ca melodia a facut-o sa se ridice in picioare pentru a-și etala superba rochie pe care a ales…

- In ediția cu numarul zece din aceasta seara a emisiunii Te cunosc de undeva, Sezonul 18, Jo și Liviu Teodorescu s-au transformat in Toy Box și au interpretat piesa ”Tarzan & Jane”. Momentul lor a fost unul de senzație iar jurații au fost impresionați de intreg momentul.

- Cuza și Emi au interpretat piesa ”Blurred lines”. S-au transformat in Robin Thicke și Pharrell și au impresionat jurații in ediția cu numarul șase, din data de 15 octombrie 2022, a emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 18. Cum au comentat jurații prestația lor.

- Jo și Liviu Teodorescu au reușit sa o aduca in scena pe Carmen Miranda la Te cunosc de undeva, sezonul 18. Aceștia au reușit sa creeze un moment unic pe scena emisiunii cu piesa „Mama eu quero”.

- Alina Pușcaș și Andreea Balan au facut spectacol in cea de-a doua gala de Te cunosc de undeva! sezonul 18. Cele doua au facut spectacol de la primul pas in platoul transformarilor și au atras toate privirile cu ținutele lor impecabile.

- Jo și Liviu Teodorescu au avut un moment de senzație la Te cunosc de undeva. Cei doi concurenți au dat tot ce e mai bun și au avut parte și de o jurizare așa cum se cuvine. Iata in cine s-au transformat, dar și ce piesa au interpretat!