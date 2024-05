Meduza, OneRepublic și Leony lansează melodia oficială a UEFA EURO 2024 „Fire” Trioul electronic italian MEDUZA, OneRepublic, grupul nominalizat la GRAMMY și cantareața germana, Leony, colaboreaza pentru melodia oficiala a UEFA EURO 2024, „FIRE”. Noua campanie de pe conturile de socializare, #LightYourFire, inspirata de melodie le va oferi fanilor șansa de a caștiga bilete la finala. Piesa, scrisa de Ryan Tedder de la OneRepublic și produsa de MEDUZA, intruchipeaza fervoarea și spiritul fanilor de fotbal și muzica. Fanii vor avea șansa de a vedea imnul interpretat live de cei trei artiști in timpul ceremoniei finalei UEFA EURO 2024. MEDUZA a creat și o experiența auditiva… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

