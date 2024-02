Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2023 in Moldova a inceput cu un preț de achiziție a gazelor naturale de 1136,6 USD pentru 1000 m3, cea ce era cu 422 de USD sau 59% mai mult decat prețul mediu de achiziție din Uniunea Europeana. Prin prețul mediu de achiziție din Uniunea Europeana aici și in restul analizei se are in vedere prețul…

- Cluburile din prima liga engleza de fotbal au cheltuit cu 715 milioane de lire sterline mai putin pentru transferul jucatorilor in mercato de iarna 2024, cu 88% mai putin decat in ianuarie 2023, conform analizei Deloitte's Sports Business Group, citata de Reuters. Cluburile de fotbal din Premier…

- Apple, care nu a raspuns imediat unei solicitari de comentarii, luni, a fost anterior ”in dezacord” cu o decizie a FAS conform careia distributia de aplicatii de catre Apple prin sistemul sau de operare iOS a oferit propriilor produse un avantaj competitiv. Serviciul Federal Antimonopol a declarat ca…

- Pablo Picasso – „ Femme a la montre” (1932) Estimare: 120 de milioane de dolari Pret de vanzare: 139,4 milioane de dolari Unde si cand : Sotheby’s New York, 8 noiembrie 2023 Lotul vedeta al anului a fost pictura lui Picasso a iubitei sale, Marie-Therese Walter, din colectia regretatei Emily Fisher…

- Pablo Picasso – „ Femme a la montre” (1932) Estimare: 120 de milioane de dolari Pret de vanzare: 139,4 milioane de dolari Unde si cand : Sotheby’s New York, 8 noiembrie 2023 Lotul vedeta al anului a fost pictura lui Picasso a iubitei sale, Marie-Therese Walter, din colectia regretatei Emily Fisher…

- Cluburile de fotbal au platit o suma record, de 888,1 milioane de dolari, pentru serviciile agentilor de jucatori in 2023, cu o crestere de 42,5% fata de anul precedent, a anuntat, joi, FIFA, odata cu publicarea raportului sau anual ''Agentii de fotbal in transferurile internationale''. Precedentul…

- Ultima dorința a unei paciente cu cancer din SUA a șters datorii medicale de circa 17 milioane de dolari ale altor persoane. Femeia, din New York City, care a murit de cancer ovarian, a strans suficiente fonduri pentru a achita milioane de dolari din datoriile medicale ale altor persoane.

- Universitatea A&M din Texas l-a concediat duminica pe antrenorul de fotbal american Jimbo Fisher și ii va plati compensații de peste de 75 de milioane de dolari. Astfel, va pune capat unui mandat care a inceput in urma cu șase ani, deoarece echipa antrenata de Fisher nu a caștigat niciodata mai mult…