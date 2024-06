15 ani de la moartea lui Michael Jackson. Câți bani continuă să facă artistul cel mai bine plătit după moarte Astazi se implinesc 15 ani de la moartea legendarului Michael Jackson, un icon cultural a carui influența și moștenire continua sa genereze venituri colosale. Deși a parasit aceasta lume pe 25 iunie 2009, cu datorii de 500 de milioane de dolari, averea sa a crescut spectaculos, consolidandu-și poziția de artistul cel mai bine platit dupa moarte. Conform specialiștilor, numele lui Michael Jackson produce anual in jur de 60 de milioane de dolari. Aceasta suma uriașa este rezultatul unui management eficient al imaginii și drepturilor sale de autor, beneficiind familia, casa de discuri și administratorii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

