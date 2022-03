Nivelul de aprobare publica a președintelui SUA, Joe Biden, a atins un nou minim in aceasta saptamana, cand a scazut pana la 40%, un avertisment clar pentru democrații americani care cauta sa pastreze controlul asupra Congresului și dupa alegerile din 8 noiembrie, arata un sondaj de opinie realizat de Reuters /Ipsos. Sondajul național, care a fost efectuat pe 21 și 22 martie, arata ca 54% dintre americani dezaproba activitatea președintelui SUA, intr-un moment in care țara se confrunta cu o inflație crescuta, iar invazia Rusiei in Ucraina a scos in prim-plan preocuparile de ordin geopolitic.…