Statele Unite ar putea incepe sa transfere Sisteme de Rachete Tactice cu Raza Lunga de Acțiune ale Armatei americane (ATACMS) catre Ucraina "pana la sfarșitul saptamanii" viitoare, dupa aprobarea de catre Casa Alba a pachetului de ajutor militar adoptat in Camera Reprezentanților, a declarat senatorul american Mark Warner, intr-un interviu difuzat de CSB News duminica, 21 aprilie, potrivit The Kyiv Independent.Dupa luni de intarzieri și lupte politice interne, Camera Reprezentanților a aprobat sambata pachetul de ajutor in valoare de 61 de miliarde de dolari pentru Ucraina. Se așteapta ca Senatul…