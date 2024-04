Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au trimis Ucrainei rachete cu raza lunga de actiune ATACMS "luna aceasta", chiar inainte de adoptarea, marti, a unui nou ajutor pentru Kiev de catre Congresul american, a anuntat miercuri Departamentul de Stat, relateaza AFP.

- SUA au livrat Ucrainei la inceputul acestei luni rachete cu raza lunga de acțiune ATACMS, pe care administrația Biden a refuzat anterior sa le trimita, dar președintele american ar fi aprobat, conform unor surse, introducerea acestora in pachetul de ajutor de 300 de milioane de dolari aprobat pe 12…

- Rusia se va vedea nevoita sa impinga fortele ucrainene mai inapoi si sa extinda ceea ce ea considera a fi o „zona tampon” in interiorul Ucrainei daca Kievul primește de la SUA sisteme avansate de rachete ghidate ATACMS cu raza de actiune mai lunga.

- Rusia va trebui sa extinda ceea ce ea considera a fi o „zona tampon” in interiorul Ucrainei daca Kievul va primi din SUA sisteme avansate de rachete ghidate ATACMS cu raza de actiune mai lunga, a avertizat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinul, Dmitri Peskov, relateaza Reuters.

- Kremlinul a declarat miercuri ca Rusia isi va extinde si mai mult "zona-tampon" din interiorul Ucrainei, daca Kievul primeste de la Statele Unite rachete ATACMS cu raza de actiune mai lunga, care ii permit sa loveasca mai adanc in interiorul Rusiei, relateaza Reuters, potrivit news.ro.

- Razboi in Ucraina, ziua 791. Un amplu pachet de ajutor extern a trecut cu usurinta, marti seara tarziu, in Congresul SUA, dupa luni de amanare, deschizand calea pentru o noua finantare de miliarde de dolari pentru Ucraina, in contextul in care forta de in

- Statele Unite ar putea incepe sa transfere Sisteme de Rachete Tactice cu Raza Lunga de Acțiune ale Armatei americane (ATACMS) catre Ucraina "pana la sfarșitul saptamanii" viitoare, dupa aprobarea de catre Casa Alba a pachetului de ajutor militar adoptat in Camera Reprezentanților, a declarat senatorul…

- Presedintele Franței, Emmanuel Macron, care a strans 27 de aliați ai Ucrainei la o reuniune din Paris, a declarat ca trimiterea de trupe occidentale NATO pe teren in Ucraina nu ar trebui „exclusa” in viitor. Așadar, Europa irita din ce in ce mai mult Rusia, dupa ce președintele Franței, Emmanuel Macron…