Stiri pe aceeasi tema

- Frații Tate au ajuns in arestul poliției seara trecuta, pe 11 martie. Pe numele lor au fost emise mandate europene de arestare, dupa ce autoritațile din Marea Britanie au redeschis un dosar penal. Milionarii urmeaza sa fie judecați pentru fapte petrecute in 2012.

- O companie energetica care a primit subvenții ecologice in valoare de 6 miliarde de lire sterline din Marea Britanie a continuat sa arda lemn din unele dintre cele mai prețioase paduri din lume, informeaza BBC. Documentele obținute de Panorama arata ca Drax a luat lemn din paduri rare din Canada,…

- Acesta ar fi un al șaselea acord al principalei companii sud-coreene de aparare, in Europa, in timp ce urmarește un alt acord cu Marea Britanie pentru 2025. Hanwha Aerospace Co., principalul dezvoltator de sisteme aerospațiale și de aparare din Coreea de Sud, urmeaza sa semneze un contract de 1 trilion…

- Autoritatile britanice incep sa stranga surubul restrictiilor si pedepselor in ceea ce-i priveste pe oamenii lui Vladimir Putin. Confiscam casele oligarhilor rusi din Londra, in valoare de 1,4 miliarde de dolari. Propunerea respectiva a venit din partea primarului Londrei, Sadiq Khan. Edilul capitalei…

- Peste trei milioane de vizitatori straini au sosit anul trecut in Malta, un nivel record, a anuntat ministrul Turismului, Clayton Bartolo, transmit Xinhua si publicatia Malta Today, potrivit Agerpres. Precedentul record data din 2019, cand au vizitat insula 2,8 milioane de turisti. Vizitatorii…

- Industria auto din Turcia a inregistrat exporturi record in ianuarie, in valoare de 2,77 miliarde de dolari, informeaza Rador Radio Romania.Potrivit datelor Asociației Exportatorilor Auto Uludag, exporturile inregistrate in ianuarie de industria auto din Turcia au crescut cu 2,5% fața de aceeași…

- Gigantul GNL Shell a raportat o scadere a profitului sau ajustat in al patrulea trimestru al anului trecut, in timp ce vanzarile sale de GNL au crescut comparativ cu aceeași perioada din 2022, scrie lngprime.com.Firma cu sediul in Marea Britanie a declarat ca profitul sau ajustat a ajuns la 7,3 miliarde…

- Guvernul a spus ca finantarea, cea mai mare pana in prezent, va permite continuarea lucrarilor de constructie timpurii la uzina construita de gigantul energetic francez EDF, inainte de o decizie finala de investitie, asteptata la sfarsitul acestui an. Noile fonduri, despre care guvernul a spus ca au…