Unele bănci occidentale semnalează riscurile implicate de folosirea câştigurilor aduse de activele ruseşti îngheţate Liderii Uniunii Europene discuta joi un plan de a folosi pana la 3 miliarde de euro (3,26 miliarde de dolari) pe an pentru a furniza arme Ucrainei, in timp ce incearca sa sustina lupta Kievului impotriva Rusiei, care ar detine in continuare activele subiacente inghetate. Unele banci se tem, totusi, ca ar putea fi ulterior trase la raspundere de catre Rusia daca sunt implicate in orice transfer de bani catre Ucraina si ca planul UE ar putea fi extins la activele din conturile pe care le detin pentru persoane si companii sanctionate. O astfel de extindere nu a fost inca propusa de UE. Sursele sunt,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

