- Germania ar putea renunta la suprataxa perceputa pe facturile consumatorilor de electricitate, care fusese inclusa in vederea sprijinirii energiei regenerabile, pentru a atenua povara cresterii costurilor la energie asupra gospodariilor, a afirmat ministrul de Finante, Christian Lindner, transmite Reuters.Taxa,…

- Guvernul german analizeaza posibilitatea de a ajuta gospodariile sa isi plateasca facturile la incalzire in lunile de iarna, o noua dovada a actiunilor avute in vedere de guverne ca raspuns la criza energetica, transmite Bloomberg."Trebuie sa facem ceva", a spus joi ministrul german al Finantelor, Christian…

- Preturile de referinta la gaze naturale pe piata din Europa au inregistrat marti o crestere de peste 30%, in conditiile in care livrarile limitate din Rusia au relansat ingrijorarile cu privire la o posibila criza energetica intr-un moment in care continentul se indreapta spre o perioada cu temperaturi…

- Germania si Rusia au convenit asupra unei intrevederi "la inceputul lui ianuarie", in cadrul eforturilor menite sa aplaneze criza ruso-occidentala din jurul Ucrainei, a anuntat sambata o sursa guvernamentala germana, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Aceasta intrevedere va avea loc intre…

- Guvernul german nu dorește ca eventualele sancțiuni impuse asupra Rusiei de Occident sa se concentreze în jurul gazoductului Nord Stream 2 întrucât Gazprom folosește și alte conducte pentru a alimenta cu gaze naturale Europa, a declarat marți o sursa din cadrul executivului de la Berlin…

- Christian Lindner, liderul Partidului Liber-Democrat (FDP), va deveni ministru de Finante, iar Annalena Baerbock, unul dintre liderii Aliantei '90/Verzi, va fi ministru de Externe in viitorul guvern al cancelarului social-democrat Olaf Scholz, afirma surse citate de publicatia Bild. Partidul…

- Proiectul condus de compania rusa Gazprom nu poate fi, inca, aprobat deoarece proprietarii acestuia nu au infiintat inca o filiala de exploatare in conformitate cu legislatia germana. Suspendarea intervine intr-un moment critic pentru aprovizionarea cu gaze naturale in Europa, in contextul in care preturile…