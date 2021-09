Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, numai in ultimele 24 de ore, 780 de persoane au murit din cauza COVID-19, in Rusia. Practic, a fost depașit recordul anterior de 752 de morți stabilit pe 10 iulie. Tot astazi au fost raportate 24.702 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus. Principalele focare raman, in continuare, capitala…

- „Moscova va consolida „factorul transnistrean”, daca noua putere de la Chișinau va adopta un curs anti-Rusia”, a declarat Leonid Kalașnikov, șeful Comitetului Dumei de Stat pentru Afaceri CSI, potrivit Interfax .

- Organizatia Mondiala a Sanatatii trage un semnal de alarma. Sursa citata precizeaza ca numarul contaminarilor cu SARS-CoV-2 a crescut cu 10% in ultima saptamana in Europa, dupa doua luni de declin, iar riscul aparitiei unui nou val este tot mai mare. Anunțul a fost facut de directorul regional, Hans…

- © Sputnik / Aleksey NikolskyiCine și cand l-ar putea inlocui pe Putin in funcția de președinte: Raspunsul liderului rusVladimir Putin s-a intalnit cu omologul sau american Joe Biden, pentru ca de președintele SUA depind multe lucruri in lume. Un locuitor din Sankt Petersburg, Andrei Ceremisov,…

- Rusia a inregistrat in ultimele 24 de ore 652 noi decese de COVID-19, cea mai ridicata cifra de la declansarea pandemiei, potrivit datelor publicate marti de centrul operativ al combaterii coronavirusului, relateaza EFE. Cifra maxima anterioara s-a inregistrat in decembrie, cand au fost raportate…

- Ieri, autoritatile din Moscova au anuntat un numar record de decese din cauza coronavirusului, produse in ultimele 24 de ore, semnaland degradarea situatiei epidemiologice din Rusia, tara lovita de un val de infectari cu varianta Delta a virusului, transmite AFP, preluata de Agerpres. Conform datelor…

- Moscova a anuntat duminica un numar-”record” de morti din cauza covid-19 in ultimele 24 de ore, care arata ca situatia continua sa se degradeze in Rusia - lovita in plin de varianta indiana (delta) a SARS-CoV-2, relateaza AFP, potrivit news.ro. Potrivit unor date oficiale, capitala Rusiei…

- Locuitorii din Moscova, Sankt-Petersburg și Novosibirsk sunt cei mai fericiți ruși – este concluzia unui sondaj de opinie efectuat de site-ul de recrutare a forței de munca ”Rabota.ru” și la care au participat peste 5000 de persoane din diferite regiuni ale Rusiei, relateaza agenția Lenta.ru.…