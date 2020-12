Stiri pe aceeasi tema

- Interesul romanilor pentru o vacanta de iarna pe plaje exotice s-a triplat in acest an. Pretul mediu al unui sejur de Revelion este de 2.600 euro Interesul romanilor pentru vacanta de iarna pe plaje exotice a crescut de trei ori in acest an, iar destinatiile cele mai solicitate sunt: Thailanda, Republica…

- Interesul romanilor pentru vacanta de iarna pe plaje exotice a crescut cu 200% anul acesta, conform solicitarilor primite de agentiile de turism. Pentru ca nu exista restrictii si sunt destinatii sigure in care se poate ajunge, in premiera, prin zbor direct, mii de romani vor sa-si petreaca vacanta…

- Eturia, in parteneriat cu alți doi touroperatori romani, a decis operarea primelor curse charter catre destinațiile exotice aflate in topul preferințelor turiștilor romani: Maldive, Republica Dominicana și Zanzibar.

- Unii turisti isi doresc destinatii de concediu unde sa fie cald, soare, sa aiba si o plaja la dispozitie sau niste zone superbe, fara pic de zapada. Iata cateva idei. Insula Holbox, Mexic. Se afla pe coasta Cancunului, e o insulita unde nu e prea multa lume si unde te poti relaxa la niste temperaturi…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Internaționale a Elevului și Studentului. El susține ca tinerii au capacitatea de a se adapta rapid oricarui nou mediu și spera ca aceștia vor depași cu bine perioada dificila in care se afla Romania. Președintele Klaus Iohannis susține,…

- Provocarea acestui guvern liberal pentru perioada 2021 - 2024 este crearea unui mediu propice pentru investitii in Romania si, dupa aceea, aducerea romanilor inapoi acasa, a declarat, joi, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, adaugand ca acest lucru nu se poate face cu promisiuni si mita electorala,…

- Impactul coronavirus asupra calatoriilor si asupra industriei aeriene a generat inca de acum 6 luni supozitii mai sumbre sau mai pozitive, conform unui comunicat de presa. Specialistii Vola.ro, cea mai mare agentie de turism online din Romania, au realizat prima analiza a calatoriilor cu avionul dupa…

- "Uitați-va in jurul nostru, toate țarile iau masuri serioase, nu e de glumit", a spus secretarul de stat. Intrebat cum vor fi sarbatorile de Craciun anul acesta, in condițiile in care de Paște nu a fost permis accesul credincioșilor in biserici, Raed Arafat a subliniat ca este foarte greu…