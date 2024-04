Respingerea modificărilor Codului Civil în privința arendei pune pe jar fermierii Camera Deputaților a respins modificarea prevederilor Codului Civil referitoare la arenda . Decizia a pus pe jar marii fermieri , care sunt nemulțumiți de aceasta hotarare. In ultimii doi ani, una dintre prioritațile organizațiilor profesionale ale agricultorilor a fost modificarea prevederilor legale privind arenda. In numeroase randuri, acestea au cerut ca arendarea sa se faca pe o perioada de minimum șapte ani. Fermierii au cerut și ca, in cazul decesului proprietarului terenului arendat, obligațiile acestuia sa se transmita urmașilor. Faptul ca perioada de arendare nu este reglementata … Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

