Solicitare: Astronomii cer ca Pluto să fie considerată din nou planetă Mai mulți astronomi reputați vor ca Pluto, a noua planeta a sistemului solar pana in 2006, sa iși recapete statutul de planeta, afirmand ca reclasificarea sa a fost facuta pe baza unor considerente greșite. Spre deosebire de alte solicitari asemanatoare din trecut, noul apel al astronomilor se bazeaza pe o cercetare care a durat 5 ani și care urmeaza sa fie publicata in ediția din luna martie a revistei Icarus . Studiul acestora arata modul in care conceptul de planeta a evoluat de-a lungul anilor in tandem cu teoria științifica și cultura, argumentand ca Pluto ar trebui reclasificata ca planeta.

