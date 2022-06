Soldat rus pe front: Azi am mâncat un York, un Yorkshire Terrier O noua discuție intre doi ruși, unul aflat pe front, iar celalalt in Rusia, a fost facuta publica de Serviciul de Securitate din Ucraina, pe pagina de facebook. Soldatul rus descrie condițiile deplorabile de pe front și se plange ca nu are ce manca. In timp ce propaganda rusa vorbeste despre victoriile soldaților numiți de […] The post Soldat rus pe front: Azi am mancat un York, un Yorkshire Terrier appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Serviciul de Securitate din Ucraina a facut publica, marți, 31 mai, o noua discuție dintre doi ruși, unul aflat in „Operațiunea Militara Speciala", celalalt acasa, in Rusia. Soldatul rus descrie starea deplorabila in care se afla armata rusa și lipsurile cu care se confrunta. De la inceputul invaziei…

