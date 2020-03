Stiri pe aceeasi tema

- O tanara din comuna Rebra, județul Bistrița-Nasaud, șoferița de TIR, a murit intr-un cumplit accident rutier, pe o autostrada din Franța, in timp ce soțul ei, care se afla la volanul TIR-ului, a fost grav ranit.

- Trei morti si cinci raniti, dintre doi in stare critica. Acesta este bilantul unui accident cumplit produs aseara de o soferita romanca in Valdichiana, municipalitatea Cortona, o comuna in Provincia Arezzo, Italia. Tragedia a avut loc in localitatea La Fratta, in accident fiind implicat un microbuz…

- In aceasta dimineața a avut loc din nou un accident rutier pe DN1E, la km 8+500m, pe sensul de urcare spre stațiunea Poiana Brașov. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Brașov, scms. Alina Maria Ivan, este vorba despre coliziunea intre doua autovehicule. Reprezentantul ISU Brașov, Ciprian Sfreja,…

- O romanca de 36 de ani a murit intr-un spital din Marea Britanie, la cateva ore dupa ce a nascut cel de-al doilea copil. Motivul, potrivit anchetei, ar fi ca nu a primit suficient sange in urma hemoragiei suferite, noteaza BBC.

- Sase persoane, intre care trei copii, au fost implicate, luni dimineata, intr-un accident rutier care s-a petrecut pe DN 1, in zona Cotul Donului, dupa ce un autoturism a intrat pe contrasens si a lovit semiremorc...

- Un accident terifiant a avut loc, vineri seara, in a treia zi din an, in judetul Giurgiu. O femeie si-a pierdut viata, dupa ce masina in care se afla a intrat in mai multi copaci de pe marginea drumului. Medicii au incercat din rasputeri sa o salveze, insa organismul ei a cedat.

- Sfarșit tragic pentru un adolescent de 17 ani! Baiatul și-a pierdut viața intr-un cumplit accident produs in noaptea de sambata spre duminica, in Alexandria. La volanul autoturismului se afla prietenul sau cel mai bun, beat.

- O romanca a fost condamnata la 20 de ani de inchisoare in Franța, dupa ce și-a ucis soțul. Femeia mai intai și-a drogat partenerul, apoi l-a sufocat cu o punga. Ea a recurs la acest gest furioasa din cauza faptului ca barbatul voia sa divorțeze. Aceasta a anuntat la Politie abia dupa 15 zile. Tragedia…