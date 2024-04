Stiri pe aceeasi tema

- Doi copii, unul de trei ani si celalalt de noua ani, au fost grav raniti dupa ce au fost loviti de masina condusa de un barbat cu o alcoolemie de 0,84 mg/l. In accidentul petrecut luni dupa-amiaza in judetul Constanta au mai fost avariate doua masini parcate si gardul unei gospodarii, conform News.ro.…

- Doi copii, unul de trei ani si celalalt de noua ani, au fost grav raniti, luni dupa-amiaza, intr-o localitatea din judetul Constanta, dupa ce au fost loviti de o masina condusa de un barbat cu o alcoolemie de 0,84 mg/l. In urma impactului, o victima a suferit un traumatism cranian grav si este in coma.…

- Accident teribil in Constanța! Un șofer beat a lovit doi copii, iar mașina a ricoșat intr-un cap de pod și un gardUn șofer beat care a pierdut controlul volanului a lovit cu mașina doi copii. Apoi, autoturismul a lovit un cap de pod, a ricoșat in doua mașini parcate și s-a oprit intr-un gard. Accidentul…

- Astazi, 1 aprilie, a avut loc un accident rutier in localitatea Arsa, judetul Constanta. La fata locului au ajuns doua resurse Saj B2 si Saj C2. La locul incidentului au fost gasiti doi copii,pietoni: un baietel de trei ani, ce a suferit un traumatism craniocerebral si se afla in stare constienta. o…

- Accident mortal in Hunedoara, pe DN 7, raza comunei Vețel! O fetița in varsta de numai 10 ani și-a pierdut viața dupa ce șoferul mașinii in care minora se afla s-a rasturnat in afara parții carosabile. Conducatorul autoturismului nu a avut nevoie de ingrijiri medicale.

- Circulația autovehiculelor a fost perturbata joi la amiaza, in urma producerii unui accident rutier pe șoseaua Dej – Baia Mare, in zona localitații Cașeiu. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Dej intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe raza localitații…

- Circulația autovehiculelor a fost perturbata joi la amiaza, in urma producerii unui accident rutier pe șoseaua Dej – Baia Mare, in zona localitații Cașeiu. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Dej intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe raza localitații…

- UPDATE Patru copii au fost transportați la spital, in urma accidentului de azi dimineața. ,,Din primele date de la fața locului a reieșit ca autoturismul condus pe direcția Costești catre Pogoanele de catre o șoferița de 39 de ani, din Smeeni, a surprins și accidentat mai mulți pietoni minori care s-ar…