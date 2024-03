Stiri pe aceeasi tema

- O situație terifianta a avut loc, de curand, in Franța. O romanca in varsta de de 37 de ani a fost vazuta plina de sange și arsa cu țigara, in timp ce mergea pe strazile din Toulouse.

- O femeie a fost batuta in noaptea de sambata spre duminica și a fost gasita in stare de inconștiența in scara unui bloc din Centrul Vechi al Capitalei, a anunțat Poliția, care a precizat ca se fac verificari pentru infracțiunea de tentativa de omor.„La data de 25 februarie 2024, in jurul orei 05.40,…

- O poveste de dragoste neimpartașita a dus-o direct dupa gratii pe o romanca de 41 de ani, stabilita in Spania. Antrenorul sau personal, de la un centru sportiv cin Palma de Mallorca, o acuza de hartuire și, se pare ca femeia, are un istoric similar cu alți barbați.

- O femeie de 43 de ani a fost gasita moarta in fața unui bloc. Exista suspiciuni ca aceasta ar fi fost aruncata de la etaj de catre soțul ei, dupa un conflict izbucnit intre cei doi. Barbatul de 45 de ani a fost reținut. Femeia de 43 de ani s-ar fi prabușit de la etajul 3 al blocului, impactul cu solul…

- O fetița romanca de doar cinci ani a fost gasita ratacind, in prima zi a anului, pe strazile din localitatea Mondragone, de langa Napoli, scrie Ziare.com. Micuța a fost observata de un barman, care a alertat imediat o patrula de poliție. „Poliția care a venit de urgența m-a asigurat ca fetița este in…

- O fetița in varsta de 5 ani a fost gasita, in prima zi a anului 2024, cutreierand strazile din Mondragone, un orașel in apropiere de Napoli. Copila a fost izgonita din casa de proprii parinți, chiar in noaptea dintre ani. Aceasta a fost gasita a doua zi, in jurul orei 13:30, de catre un cetațean italian,…

- O fetița romanca, in varsta de cinci ani, a fost gasita ratacind singura pe strazile din comuna Mondragone, aflata in apropiere de Napoli.Fetița de 5 ani a fost gasita ratacind singura pe strada Statale Domiziana, in prima zi a anului 2024, fara sa fie insoțita sau macar supravegheata de un adult.…

- O femeie a fost gasita moarta in propria casa la Galați, dupa ce a fost batuta și strangulata. Ucigașul, chiar soțul victimei, a sunat la 112 și a anunțat urgența. Polițiștii din Galați ancheteaza o crima in care o femeie a fost gasita decedata in propria locuința, prezentand semne evidente de violența.…