- Centrul spatial Fucino, aproape de orasul l’Aquila si unul dintre cele mai mari centre spatiale din lume pentru uz civil, va fi extins pentru a include operatiuni de control pentru IRIS², a declarat Adolfo Urso intr-o conferinta de presa. Centrul gestioneaza deja sistemul european de pozitionare si…

- A inceput reconstrucția pentru sezonul care urmeaza la echipa feminina de handbal a Craiovei. Cu mai bine de șase luni pana la startul noului campionat, clubul din Banie a facut cunoscut anunțul cooptarii jucatoarei Camila Micijevic! Internaționala Croației, medaliata cu bronz la ultimul Campionat European,…

- Marcela Tauscher, o romanca de 40 de ani, poate fi data exemplu datorita perseverenței și pasiunii pentru industria transporturilor rutiere. Femeia și-a ales o meserie nu tocmai ușoara. Aceasta este șofer de camion in Italia, deși acest job se potrivește mai degraba barbaților. Iata declarațiile incredibile…

- Din cauza pierderilor uriașe, la unison, marile sindicate ale fermierilor și mai multe state europene, inclusiv Franța și Romania, au cerut o prelungire a acestei derogari.Comisia Europeana analizeaza deja masura. In paralel, reprezentanții de la Bruxelles analizeaza daca masura prin care produsele…

- Sorana Cirstea, cap de serie numarul 22, a fost invinsa de chinezoaica Yafan Wang, cu 0-6, 7-5, 6-2, marti, la Melbourne, in prima runda a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului. Cirstea (33 ani, 27 WTA) s-a inclinat dupa aproape doua ore de joc (1 h 57 min) in fata unei adversare…

- O fetița romanca de doar 5 ani a fost gasita abandonata pe strazile din Italia. Ea a fost vazuta și salvata de patronul unui local chiar in noaptea de Anul Nou, scrie presa locala din Italia. Barbatul a chemat imediat o patrula de poliție. Carabinierii sosiți la fața locului au ascultat povestea fetiței…

