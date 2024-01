Șoferii indisciplinați de pe autostrada A1 și de la frontiera cu Ungaria, amendați de polițiști La sfarșitul saptamanii trecute, pe tronsonul de autostrada A1, intre nodul rutier Margina (județul Timiș) și PTF Nadlac 2, s-au inregistrat valori de trafic foarte mari, cauzate de sfarșitul sarbatorilor de iarna și intoarcerea romanilor in strainatate. Astfel, in zona de ieșire din țara au fost coloane cu lungimea de peste 5 kilometri. Pentru prevenirea […] Articolul Șoferii indisciplinați de pe autostrada A1 și de la frontiera cu Ungaria, amendați de polițiști a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

