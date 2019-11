ȘOFERII care dețin PERMIS categoria B vor mai putea conduce O NOUĂ CATEGORIE de VEHICULE! Toți șoferii din Romania care au permis categoria B, vor putea conduce inca o categorie de vehicule. Iata despre ce este vorba. Prin urmare, cei care au permisul de conducere eliberat pentru categoria B va putea fi folosit si pentru motocicletele cu cilindree maxima de 125 cm3, conform unui proiect de act normativ pus in dezbaterea senatorilor in urma cu ceva timp, conform rtv. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Detinatorii unui permis de categoria B vor putea conduce motociclete cu cilindree maxima de 125 cm3 daca au cel putin 24 de ani si au obtinut permisul de cel putin doi… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conform unui proiect de lege depus in Parlament șoferii cu permis de conducere categoria B il vor putea folosi și pentru motociclete cu cilindree maxima de 125 cm3. Insa trebuie sa respecte doua reguli: sa aiba peste 24 de ani și permis categoria B de cel puțin doi ani. Initiativa apartine…

- Ziarul Unirea Șoferii cu permis de conducere categoria B il vor putea folosi și pentru motociclete cu cilindree maxima de 125 cm3 -proiect Șoferii cu permis de conducere categoria B il vor putea folosi și pentru motociclete cu cilindree maxima de 125 cm3 -proiect Un nou proiect de lege care prevede…

- ALERTA MAXIMA! Este cod rosu de vijelii in Romania. Meteorologii ANM anunta prapad in urmatoarele ore ANM a emis, miercuri, mai multe avertizari de tip nowcasting. Principalul fenomen semnalat este vantul, care ajunge sa bata si cu 150 km/ora. In mai multe judete, meteorologii au emis avertizare COD…

- Toți șoferii trebuie sa dea cel puțin 1.000 de lei! Anunțul facut de Poliția Romana Este alerta maxima printre șoferi dupa ce reprezentanții Poliției Romane au facut un anunț referitor la cauciucurile de iarna. Șoferi, atenție mare. Specialiștii transmit zilnic mesaje cu privire la schimbarea condițiilor…

- ARAD. Autoritatea de Supraveghere Financiara a facut publice noile tarife de referinta pentru asigurarile autoturismelor. Iar, potrivit acestor informatii proaspete, soferii care nu au produs evenimente rutiere ar putea plati polite mult mai ieftine. In schimb, valoarea asigurarilor auto pentru soferii…

- La sfarșitul lunii iunie, Guvernul a adoptat o Ordonanța de Urgența prin care activitatea serviciilor de ride-hailing pe piața din Romania este reglementata pe baza unor reguli stricte pentru companii, mașini și șoferi. Varianta actuala a legii prevede ca serviciile de ride-hailing precum Uber, Bolt…

- Alegerile de orice fel aduc promisiuni de tot felul pentru votanbti. Conform proiectului de lege ce a fost pus in discuție de curand, la Senat, persoanele care au lucrat in strainatate ar putea sa beneficieze, la intoarcerea și angajarea in Romania, de salarii nete mai mari decat cei care au lucrat…

- Un amplu sondaj de opinie realizat in cadrul campaniei Fii treaz la volan! demonstreaza ca cei mai mulți șoferi din Romania ignora avertismentele cu privire la oboseala resimțita atunci cand conduc. Astfel, 24% dintre respondenți au admis ca au adormit cel puțin o data la volan, in timp ce 52% dintre…