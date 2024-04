Cod Rutier 2024. Ce amendă primești dacă transporți mai mulți pasageri în mașină Cod Rutier 2024. Ce amenda primești daca transporți mai mulți pasageri in mașina? S-a modificat punctul de amenda, iar de aici, unii șoferi s-ar putea sa nu mai știe exact cat au de platit in anumite situații. In primul rand, numarul maxim de pasageri care pot fi transportați intr-un vehicul este stabilit prin legea rutiera, in funcție de categorie. Cei care dețin permis de conducere Categoria B au dreptul sa conduca doar un „autovehicul a carui masa totala maxima autorizata nu depașește 3.500 kg și al carui numar de locuri pe scaune, in afara conducatorului, nu este mai mare de 8”, conform Odonanței… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

