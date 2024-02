O masura adoptata la Paris si despre care se vorbeste si in restul continentului da fiori proprietarilor de SUV-uri din Romania. Parcarea pentru masinile de mare gabarit va fi de trei ori mai scumpa. Decizia ar putea fi solutia salvatoare in orasele sufocate de trafic si poluare, spun autoritatile. Soferii de SUV-uri vorbesc, insa, despre discriminare. Articolul Orasul in care parcarea pentru SUV-uri ar putea fi de 3 ori mai scumpa. Pentru ce vehicule s-ar putea aplica regula apare prima data in Money .